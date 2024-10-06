عاجل - السيدة انتصار السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: نحتفل بأبطال سطروا ملاحم العزة بدمائهم الطاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأرقى كلمات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة، مؤكدةً أنهم صنعوا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

تهنئة السيدة انتصار السيسي في ذكرى انتصارات 6 أكتوبر

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "في الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال قواتنا المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة".

وأوضحت السيدة انتصار السيسي: "نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله.. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائمًا سندًا لجيشه".