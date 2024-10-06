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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيدة انتصار السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: نحتفل بأبطال سطروا ملاحم العزة بدمائهم الطاهرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأرقى كلمات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة، مؤكدةً أنهم صنعوا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.
وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "في الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال قواتنا المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة".
وأوضحت السيدة انتصار السيسي: "نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله.. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائمًا سندًا لجيشه".