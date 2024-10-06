كشف ملابسات ادعاء سيدة بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدي عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع " فيس بوك " إدعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/8/2024 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بتضررها من ( نجلها وزوجته "محددين") لقيامهما بالإعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعاً ، وذلك لخلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وبالعرض على النيابة العامة تم الصلح والتراضى بينهم وإخلاء سبيل المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .