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كشف ملابسات ادعاء سيدة بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدي عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع " فيس بوك " إدعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها .

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/8/2024 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بتضررها من ( نجلها وزوجته "محددين") لقيامهما بالإعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعاً ، وذلك لخلافات بينهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وبالعرض على النيابة العامة تم الصلح والتراضى بينهم وإخلاء سبيل المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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