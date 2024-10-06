سيناء على درب التنمية والتعمير.. إعلان أسماء الفائزين في قرعة الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - استمرارا لمسيرة التنمية على أرض الفيروز وتواصل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأهالي سيناء وفي إطار تحقيق التنمية الشاملة واحتفالا بأعياد النصر والذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيده، تم اليوم، الأحد، إجراء قرعة الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديده والتي فاز بها عدد 411 مواطناً من أبناء رفح بالوحدات السكنية التي قامت المحافظه بطرحها أبريل الماضي.

وناشد جمال عبد الناصر، رئيس مركز و مدينة رفح المواطنين الفائزين بقرعة وحدات إسكان مدينة رفح الجديدة والصادر لهم موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية والواردة اسمائهم بالكشوف. وأكد رئيس مركز و مدينة رفح سيتم اتباع الاجراءات وهي: أولا: سيتم التواصل مع الفائزين لتحديد موعد للحضور بالمركز التكنولوجي بالديوان العام.

ثانيا: الحصول علي خطاب موجه لإحدى فروع بنك مصر بمحافظة شمال سيناء لفتح حساب بنكي.

ثالثا: سرعة سداد المبالغ التالية ببنك مصر

سداد مبلغ 10000جنيه لاستكمال سداد مقدم التعاقد وسداد نسبة الـ 5 وديعة الصيانة طبقا لسعر الوحدة الفائز بها طبقا لتميز الوحدة بكراسة الشروط وسداد مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه رسوم طباعة عقود مؤمنة بمجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.

وطرحت محافظة شمال سيناء الوحدات السكنية في مدينة رفح الجديدة علي المواطنين من أبناء رفح في 25 أبريل الماضي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض قيمة الوحدة بنسبة 55%. حيث يسدد المواطن فقط 45% من قيمتها وجميع مرافقها تحملتها الدولة.

وتم طرح المرحلة الأولى «أسبقية أولي» بعدد 41 عمارة سكنية «أرضي و3 طوابق» بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كلا منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 متر مربع. وتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتي الدرجة الأولي 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح «دور أرضي». 5% للمحافظة «سكن اداري - جهات حكومية - هيئات حكومية» بالثمن. 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها علي ان تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.

وتم إنشاء مدينة رفح الجديدة علي 3 مراحل. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية. بالإضافة إلي منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي. فيما يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة الي مبني المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.

و تقع مدينة رفح الجديدة بالقرب من قرية الوفاق برفح وعلي بعد حوالي 7 كيلومترات من الحدود الدولية. وأقيمت علي مساحة 1.5 كيلو مترًا * 1.4 كيلو مترًا. وتتكون في مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضي و3 طوابق علوية بإجمالي 10016 وحدة سكنية. 400 بيتًا بدويا دور واحد علي مساحة 200 مترا لكل بيت «140 مترا للمباني و60 مترًا فضاء» علاوة علي منطقة خدمات مركزية.