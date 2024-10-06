«القومية لسلامة الغذاء»: تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بمختلف المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 37 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 28 سبتمبر – 4 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 32 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 26 زيارة، وأصدرت الإدارة 343 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 304 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء في الأسواق التصديرية بعنوان (تلبية المعايير والمتطلبات الدولية) وذلك خلال فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الثالثة في الفترة من 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2024.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3770 رسالة بنحو 200 ألف طن بزيادة بلغت 12 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1415 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 623 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنف بنحو 36 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 9 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 32 ألف طن. ومثلت السودان، الصومال، فيتنام والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 169 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 610 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 574 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 370 رسالة. وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2170 رسالة بنحو 615 ألف طن لعدد 842 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح، فول صويا وسكر خام من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل وأوروجواي.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 666 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 410 رسالة، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 333 رسالة. وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و8 شركات ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 545 منتج جديد، وأصدرت 15 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 39 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 89 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 48 شكوى وجاري فحص 41 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 670 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، البحيرة، سوهاج والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية. وتم تسجيل 521 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 531 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 342 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الاسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، البحيرة والجيزة، وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 1 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظة الشرقية. وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، الاسماعلية، الفيوم والقليوبية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط والاسماعيلية. ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، البحر الحمر، الجيزة والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 586 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة. وأجرت الإدارة العامة للمجازر 21 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء. ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية والجيزة، كما تم تسجيل 2 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 8 زيارات رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 210 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 800 كجم حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفات، 400 كجم لحوم منتهية الصلاحية، 200 كجم أجبان ومخللات بها أعفان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 60 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 أطنان (دواجن، أسماك، أجبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 39 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

كما تم سحب عينة لبن طازج وعجين من أحد المخابز لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من قبل مراقب الأغذية بالشؤون الصحية في وجود عضو هيئة سلامة الغذاء، وتم ضبط 80 كجم (عجينة حوواشي، كبدة، لحم مفروم) لحدوث تغير في الخواص الطبيعية بمعرفة الطب البيطري وفي وجود عضو هيئة سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 35 منشأة غذائية، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وبناءً على هذا التوجيه قامت منشأة فندقية بقرية تونس السياحية ومحطة ومركز تعبئة نباتات طبية وعطرية بالتسجيل بالهيئة والبدء في استيفاء الاشتراطات اللازمة، كما أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و 2 محضر تدني اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 23 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 109 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، منية النصر، بلقاس، نبروه، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 538 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 27 محضرًا.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 16 حملة تفتيشية على 114 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

كما تم المرور على عدد 17 مستشفى حكومية وخاصة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من مدى جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل تلك المستشفيات. ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 63 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس وأبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين، الطب البيطري، المحافظة وحي شرق حيث تم المرور على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 200 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزورة، كما تم إعدام 230 كجم لحوم ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 4 إنذارات و15 محضرًا.

كما قام الفرع بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على عدد 8 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وقد تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 36 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 149 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، أبو كبير، ههيا، كفر صقر وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بسكوت، ألبان، شيكولاتة، كاتشب، جبنة وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 24 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء قام الفرع بإجراء تقصي حقائق فيما يخص واقعة اشتباه تسمم غذائي لعدد 9 حالات بإحدى القرى التابعة لمركز مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تم التوجه إلى الوحدة الصحية والمستشفى الخاصة بحجز الحالات ومنازل الحالات المشتبه بها، والتي تبين أنها نتجت عن تناول وجبة من الجبن القريش المصنعة منزليًا ولم يتم تصنيعها أو تداولها بأي منشأة غذائية.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 5 حملات موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 160 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الصحة والطب البيطري، مديرية التموين، مجلس المدينة) وذلك بنطاق مركز الخارجة، حيث تم المرور على 26 منشأة غذائية أسفرت عن تحرير 11 محضرًا تنوعت ما بين (محاضر شهادات صحية، محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر إعدام سلع فاسدة ومجهولة المصدر) وذلك بمعرفة الجهات الرقابية الأخرى في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.