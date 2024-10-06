أخبار مصرية

الحوار الوطني: 6 أكتوبر ذكرى العزة والانتصار خالدة في قلوبنا جميعًا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - قدم الحوار الوطني تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذين خلدوا أسماءهم في سجل التاريخ المصري.

 

وذكر: «في هذا اليوم العظيم، نتذكر بكل فخر واعتزاز وامتنان تضحيات جنودنا وبسالتهم في الدفاع عن أرض الوطن واستردادها، هؤلاء الأبطال الذين حققوا انتصارًا أعاد لمصر والعالم العربي كرامته، وحقق توازن القوة في المنطقة».

 

وأضاف: «ستظل ذكرى 6 أكتوبر ذكرى العزة والانتصار خالدة في قلوبنا جميعًا، محفورة بحروفٍ من نور في تاريخ الوطن رمزًا للوحدة والعزيمة وقوة الإرادة التي لا تقهر».

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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