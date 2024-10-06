جيش الاحتلال يطلب من سكان 25 بلدة فى جنوب لبنان إخلاء منازلهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال طلب من سكان 25 بلدة في جنوب لبنان إخلاء منازلهم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.