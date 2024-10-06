الخارجية المصرية تدين المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فى دير البلح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أدانت وزارة الخارجية المصرية، المذبحة التى ارتكبها الجيش الاسرائيلى فى دير البلح بقطاع غزة، مساء امس السبت، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين.

كما تدين مصر كافة المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلاً عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان.