القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، إفتتح اللواء أ ح / مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر .

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية .

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

حضر فعاليات الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء .