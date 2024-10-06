إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - إستمراراً للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم ، وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها العلاجية للأطفال بالمجان ، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى حفل مؤسسة مستشفى 57357 والذى تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم ، حيث قدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم .

وأعرب مسئولى المستشفى عن تقديرهم لمشاركة الموسيقات العسكرية فى الحفل ، مؤكدين أن مثل هذه المشاركات تساهم فى رفع مستويات السعادة للأطفال بما يدعم تقدم حالتهم الصحية والإستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم .

كما عبر الأطفال عن فرحتهم بالأجواء الإحتفالية التى قدمتها عناصر الموسيقات العسكرية خلال مشاركتهم بالحفل ، مقدمين الشكر للقوات المسلحة التى تحرص على التواصل وتقديم الدعم اللا محدود لهم بما يسهم فى الشفاء خلال رحلتهم العلاجية .