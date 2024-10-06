امير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب السادس من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بالكثير من الفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية ومعربا في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معاً خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.