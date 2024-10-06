مصرع 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة بقنا .. عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة – سبق إتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "قتل – سلاح - سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطهم والتنفيذ عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - سرقة بالإكراه") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا .. وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 بنادق آلية – 5 فرد محلى وعدد من الطلقات). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.