انتصار السيسى تهنىء القوات المسلحة والشعب المصرى بالذكرى الواحد والخمسين لنصر أكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"في الذكرى الواحد والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة"، مضيفة:"نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله.. كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائما سندا لجيشه".