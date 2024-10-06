وظائف وزارة المالية 2024: فرص عمل في مصلحة الجمارك وشروط التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - تنتهي الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية غدًا، الاثنين، الموافق 7 أكتوبر 2024، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية.

تشمل هذه الوظائف 24 فرصة للمستوى الوظيفي العالي و69 وظيفة للمستوى الوظيفي لمدير عام، وذلك وفقًا للإعلان رقم 6 لسنة 2024.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية 2024

وضعت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بمصلحة الجمارك عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وفقًا للإعلان رقم 6 لسنة 2024.

هذه الشروط تشمل:

1. التأهيل العلمي

يجب أن يكون لدى المتقدمين مؤهل عالٍ يتناسب مع نوع وطبيعة العمل المعلن عنه. يُستثنى من هذا الشرط وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع شئون المصالحة، حيث يُفضل وجود مؤهل قانوني مناسب.

2. الخبرة

للموظفين بالجهاز الإداري للدولة: يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة.

يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة. للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة: يُشترط قضاء مدة كلية لا تقل عن 18 عامًا في وظيفة تتفق مع طبيعة العمل المطلوب.

3. التدريب اللازم لشاغل الوظيفة

يجب على المتقدمين اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية، وفقًا لما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هذا الشرط يأتي في إطار أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

طرق التقديم لوظائف وزارة المالية 2024

أوضحت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية الخطوات اللازمة لتقديم الطلبات والمستندات.

على المتقدمين تقديم الطلبات باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

خطوات التقديم:

تحضير المستندات: يجب تحضير جميع المستندات اللازمة للتقديم، بما في ذلك السيرة الذاتية والشهادات العلمية وأي مستندات تدعم الخبرة السابقة.

تسليم الطلبات: يجب تسليم الطلبات والمستندات يدويًا إلى مكتب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك.

موقع المكتب: يقع المكتب في محافظة الإسكندرية - ميناء الإسكندرية، باب 14، مبنى A3، في قطاع الموارد البشرية، الإدارة المركزية للموارد البشرية، الدور السادس.

أهمية الوظائف القيادية في وزارة المالية

تعتبر الوظائف القيادية في وزارة المالية، وخاصة في مصلحة الجمارك، من الوظائف الحيوية التي تسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين الأداء الحكومي.

تعمل هذه الوظائف على تطوير السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

إن شغل هذه الوظائف يتطلب توافر كفاءات عالية وخبرات متراكمة، مما يجعلها فرصة قيمة للمتخصصين في مجالاتهم.

يُنظر إلى هذه الوظائف كفرصة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال الجمارك.