نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأجواء الخريفية وتأثيرها على الطقس والزراعة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الأجواء الخريفية المعتدلة ستستمر خلال هذا الأسبوع، حيث سيشهد الطقس خريفًا مائلًا للحرارة في الشمال وحارًا في أواسط الصعيد، بينما سيستمر الطقس حول الـ 40 درجة مئوية في أقصى جنوب الصعيد، نتيجة استمرار سيطرة منخفض السودان الموسمي الحار.

تغيرات درجات الحرارة

أضاف الدكتور فهيم أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل مستمر خلال الليل، لتصل في بعض الأحيان إلى 16 درجة مئوية للصغرى، وهي أقل درجة حرارة يتم تسجيلها ليلًا منذ فترة.

كما أشار إلى عدم عودة الأجواء الحارة ليلًا مرة أخرى، مما يؤدي إلى وجود فارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل، والذي قد يصل إلى 20 درجة مئوية.

التأثيرات الليلية

هذا الفارق الكبير في درجات الحرارة سيؤدي إلى بداية الإحساس بالبرودة في أواخر الليل أو في الصباح الباكر، كما ستزداد احتمالية الإصابة بنزلات البرد، لا سيما مع ارتفاع نسبة الرطوبة، سواء الرطوبة الحرة أو الرطوبة الجوية، مما سيؤدي إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خصوصًا على الطرق السريعة.

السحب والأمطار

تتوقع الأرصاد الجوية أيضًا ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة بكثرة، مما قد يُشير إلى بداية مناوشات الأمطار، خاصة على السواحل والدلتا.

هذه الأمطار قد تكون علامة على بداية فصل الخريف بشكل رسمي، حيث تتأثر البلاد بتغيرات الطقس.

تأثير الحرارة على الزراعة

أما بالنسبة لتأثير هذه الأجواء على الزراعة، أشار الدكتور فهيم إلى أن هناك تذبذبًا في عمليات الامتصاص بالنسبة للمحاصيل المنزرعة حديثًا، والتي يكون عمرها أقل من 20 إلى 25 يومًا.

ومن بين هذه المحاصيل:

البطاطس

البنجر

الثوم

البصل المقور

الفراولة

الخرشوف

البسلة

عروة الطماطم الجديدة

بساتين الفاكهة المشتولة حديثًا

هذه المحاصيل قد تتأثر بالتغيرات المناخية، مما يستدعي ضرورة مراقبة ظروف الطقس والتكيف مع التقلبات المناخية لضمان نجاح المحاصيل والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

نصائح للمزارعين