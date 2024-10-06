نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم صبحي كابر ينفي تعرض صفحته للتهكير ويكشف تفاصيل جديدة حول ملكيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت صفحة مطعم صبحي كابر على الأخبار المتداولة بشأن تعرضها للتهكير عبر منشور رسمي على موقع فيسبوك.

وأوضحت الصفحة أن ما تردد حول تهكيرها غير صحيح تمامًا، مؤكدة أن الصفحة ما زالت مملوكة بالكامل للشيف صبحي كابر.

وأشارت الصفحة في منشورها: «نظرا لما تم تداوله من بعض المواقع الإخبارية والصفحات على الفيسبوك عن تهكير الصفحة، فهذا غير صحيح بالمرة، والصفحة ملك للشيف صبحي كابر وحده، وانتظروا فيديو غدًا إن شاء الله لتوضيح بعض الحقائق».

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار حول بيع المطعم، مما أثار استفسارات المتابعين. وفي ردود الصفحة، أكدت أن المطعم تم بيعه بسبب ما وصفته بـ«ظروف قهرية»، مما أدى إلى حالة من الجدل بين متابعي الصفحة.

سيتم نشر فيديو توضيحي من الشيف قريبًا لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات.