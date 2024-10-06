نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتحذيرات من الشبورة المائية على الطرق السريعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستشهدت مناطق عدة في البلاد اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما ينتج عنه شعور بالبرودة لدى المواطنين، كما أن التغير المفاجئ في الأحوال الجوية يأتي في وقت يزداد فيه الطلب على وسائل النقل.

حذرت الأرصاد الجوية من احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة. هذه الشبورة قد تؤثر بشكل كبير على الرؤية، مما يستدعي من السائقين الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

من المهم تكثيف الوعي حول الاجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة أثناء القيادة في مثل هذه الظروف، تأكد من ضبط السرعة وتوخي الحذر عند القيادة.

ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية حالة الطقس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

الظواهر الجوية:

1. شبورة مائية صباحية:

- تتشكل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية

- قد تكون كثيفة في:

- السواحل الشمالية

- شمال ووسط سيناء

- مدن القناة

2. الرياح:

- نشاط متقطع معتدل في مناطق جنوب سيناء

حالة البحار:

- البحر المتوسط:

- حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة

- ارتفاع الموج: 1-1.5 متر

- اتجاه الرياح: شمالية غربية

- البحر الأحمر:

- حالة البحر: معتدلة

- ارتفاع الموج: 1.5-2.5 متر

- اتجاه الرياح: شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

حالة الطقس الأحد 6 أكتوبر

طنطا 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 31 22

نخل 30 14

كاترين 28 12

الطور 30 21

طابا 30 23