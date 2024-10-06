أخبار مصرية

شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر، يبحث العديد من المواطنين بشكل يومي عن الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية حالة الطقس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

 

الظواهر الجوية:


1. شبورة مائية صباحية:
  - تتشكل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية
  - قد تكون كثيفة في:
    - السواحل الشمالية
    - شمال ووسط سيناء
    - مدن القناة

2. الرياح:
  - نشاط متقطع معتدل في مناطق جنوب سيناء

حالة البحار:
- البحر المتوسط:
 - حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة
 - ارتفاع الموج: 1-1.5 متر
 - اتجاه الرياح: شمالية غربية

- البحر الأحمر:
 - حالة البحر: معتدلة
 - ارتفاع الموج: 1.5-2.5 متر
 - اتجاه الرياح: شمالية غربية.

aedb64886c.jpg
الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

  • القاهرة 31 22
  • العاصمة الإدارية 31 21
  • 6 أكتوبر 31 21
  • بنهــــا 30 21
  • دمنهور 29 20
  • وادي النطرون 30 22
  • كفر الشيخ 29 22
  • المنصورة 30 21
  • الزقازيق 31 22
  • شبين الكوم 30 21
8b4613b240.jpg
حالة الطقس الأحد 6 أكتوبر
  • طنطا 30 21
  • دمياط 29 22
  • بورسعيد 29 23
  • الإسماعيلية 31 20
  • السويس 31 21
  • العريش 29 18
  • رفح 28 17
  • رأس سدر 31 22
  • نخل 30 14
  • كاترين 28 12
  • الطور 30 21
  • طابا 30 23
  • شرم الشيخ 33 25
  • الإسكندرية 28 20
  • العلمين 27 19
  • مطروح 28 20
  • السلوم 30 19
  • سيوة 33 19
  • رأس غارب 34 24
  • الغردقة 34 23
  • سفاجا 33 24
  • مرسى علم 34 24
  • شلاتين 34 25
  • حلايب 32 24
  • أبو رماد 34 24
  • رأس حدربة 31 25
  • الفيوم 31 19
  • بني سويف 31 19
  • المنيا 32 20
  • أسيوط 32 19
  • سوهاج 33 21
  • قنا 36 21
  • الأقصر 36 22
  • أسوان 36 23
  • الوادي الجديد 34 21
  • أبوسمبل 36 24
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا