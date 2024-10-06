نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر، يبحث العديد من المواطنين بشكل يومي عن الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية حالة الطقس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

الظواهر الجوية:



1. شبورة مائية صباحية:

- تتشكل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية

- قد تكون كثيفة في:

- السواحل الشمالية

- شمال ووسط سيناء

- مدن القناة

2. الرياح:

- نشاط متقطع معتدل في مناطق جنوب سيناء

حالة البحار:

- البحر المتوسط:

- حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة

- ارتفاع الموج: 1-1.5 متر

- اتجاه الرياح: شمالية غربية

- البحر الأحمر:

- حالة البحر: معتدلة

- ارتفاع الموج: 1.5-2.5 متر

- اتجاه الرياح: شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

حالة الطقس الأحد 6 أكتوبر

طنطا 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 31 22

نخل 30 14

كاترين 28 12

الطور 30 21

طابا 30 23