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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شبورة كثيفة وطقس حار نهارا تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر، يبحث العديد من المواطنين بشكل يومي عن الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية حالة الطقس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
الظواهر الجوية:
1. شبورة مائية صباحية:
- تتشكل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية
- قد تكون كثيفة في:
- السواحل الشمالية
- شمال ووسط سيناء
- مدن القناة
2. الرياح:
- نشاط متقطع معتدل في مناطق جنوب سيناء
حالة البحار:
- البحر المتوسط:
- حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة
- ارتفاع الموج: 1-1.5 متر
- اتجاه الرياح: شمالية غربية
- البحر الأحمر:
- حالة البحر: معتدلة
- ارتفاع الموج: 1.5-2.5 متر
- اتجاه الرياح: شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
- القاهرة 31 22
- العاصمة الإدارية 31 21
- 6 أكتوبر 31 21
- بنهــــا 30 21
- دمنهور 29 20
- وادي النطرون 30 22
- كفر الشيخ 29 22
- المنصورة 30 21
- الزقازيق 31 22
- شبين الكوم 30 21
- طنطا 30 21
- دمياط 29 22
- بورسعيد 29 23
- الإسماعيلية 31 20
- السويس 31 21
- العريش 29 18
- رفح 28 17
- رأس سدر 31 22
- نخل 30 14
- كاترين 28 12
- الطور 30 21
- طابا 30 23
- شرم الشيخ 33 25
- الإسكندرية 28 20
- العلمين 27 19
- مطروح 28 20
- السلوم 30 19
- سيوة 33 19
- رأس غارب 34 24
- الغردقة 34 23
- سفاجا 33 24
- مرسى علم 34 24
- شلاتين 34 25
- حلايب 32 24
- أبو رماد 34 24
- رأس حدربة 31 25
- الفيوم 31 19
- بني سويف 31 19
- المنيا 32 20
- أسيوط 32 19
- سوهاج 33 21
- قنا 36 21
- الأقصر 36 22
- أسوان 36 23
- الوادي الجديد 34 21
- أبوسمبل 36 24