نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد.. استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم ونسمات باردة في الصباح الباكر والليل المتأخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعات الطقس ليوم الأحد 6 أكتوبر، درجات الحرارة نهارًا قد تكون أجواء حارة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب مصر وليلًا معتدل في جميع المناطق.

ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية حالة الطقس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

الظواهر الجوية:



1. شبورة مائية صباحية:

- تتشكل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية

- قد تكون كثيفة في:

- السواحل الشمالية

- شمال ووسط سيناء

- مدن القناة

2. الرياح:

- نشاط متقطع معتدل في مناطق جنوب سيناء

حالة البحار:

- البحر المتوسط:

- حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة

- ارتفاع الموج: 1-1.5 متر

- اتجاه الرياح: شمالية غربية

- البحر الأحمر:

- حالة البحر: معتدلة

- ارتفاع الموج: 1.5-2.5 متر

- اتجاه الرياح: شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

حالة الطقس الأحد 6 أكتوبر

طنطا 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 31 22

نخل 30 14

كاترين 28 12

الطور 30 21

طابا 30 23