نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد على خط الفردان بئر العبد الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يوم الاثنين المقبل، فعالية انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد على خط "الفردان - بئر العبد".

تشغيل خط الفردان بئر العبد

سيشهد فعالية تشغيل خط الفردا بئ العبد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من قيادات السكة الحديد.

ويبلغ طول خط السكة الحديد "الفردان - بئر العبد" نحو 100 كيلومتر، حيث تم خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل الخط بالكامل واستكمال أعمال البنية التحتية التي تعرضت للتخريب خلال فترة الانفلات الأمني بعد عام 2011.