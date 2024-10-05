نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالدراجات الهوائية والنارية".. رحلة من الغردقة إلى مرسي علم وأخرى لجنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية رحلة الدراجات الهوائية التي انطلقت من مدينة الغردقة إلى وادي لحمي بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، وينظمها شركة مراسي للسياحة بالتعاون مع فريق اب ورد، بالإضافة إلى الرحلة السياحية التي ينظمها نادي "هوكس مصر"، أكبر نادي دراجات نارية في الشرق الأوسط، سنويًا لأعضائه، تحت شعار "حلوة يا بلدى" حيث توجهت هذا العام إلى محافظة جنوب سيناء.

ويشارك برحلة الدراجات الهوائية 55 دراج من مختلف الجنسيات من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبدأ الرحلة من مدينة الغردقة مرورًا بمدينة سفاجا وأبو دباب وتنتهي بمنطقة وادي لحمي بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

فيما يشارك بالرحلة السياحية إلى محافظة جنوب سيناء ما يقرب من 50 مشارك من المصريين والأجانب، وتستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، ويمر المشاركون بها على مدينة العين السخنة مرورًا بمدن دهب وشرم الشيخ وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه، أوضح السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن نمط سياحة ركوب الدراجات، أحد أوجه منتج السياحة الرياضية، يعد من الأنماط السياحية المميزة التي تحظى باهتمام العديد من السائحين من مختلف دول العالم مما سيكون له أثر إيجابي للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتميز بهذا النمط السياحي، لافتًا إلى أن هذه الأحداث تساهم في إلقاء الضوء على تنوع البيئة المصرية من شاطئية وصحراوية ومحميات طبيعية وذلك من خلال الأماكن التي سيمر بها المشاركون في هذه الرحلات، مؤكدًا على أن الهيئة قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذه الأحداث.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت برعاية عدد من هذه الرحلات تحت شعار "حلوة يا بلدي" منذ عام 2019، حيث قام نادي "هوكس مصر" خلال أعوام (2019، 2021، 2022، 2023) بتنظيم العديد من الجولات في عدة محافظات مصرية بهدف تنشيط السياحة منها محافظات الفيوم، بني سويف، وأسوان، وجنوب سيناء.