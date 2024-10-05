10 حكام لإدارة مباريات السوبر المصري في الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة 10 حكام لإدارة مباريات بطولة السوبر الرباعي المصري المقرر إقامتها بالإمارات وتجمع الأهلي وبيراميدز والزمالك وسيراميكا، والحكام هم :

حكام الساحة: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي وأحمد الغندور.

المساعدون: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه و شريف عبدالله و وهاني خيري.

حكام الفيديو: محمود عاشور ووائل فرحان.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وتستضيف البطولة دولة الإمارات في الفترة من 20 لـ24 أكتوبر الجارى، وتم تحديد يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، موعدا لمباراتى نصف النهائى وجاءت كالتالى :الزمالك وبيراميدز الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء على استاد محمد بن زايد، والأهلي وسيراميكا الساعة السابعة مساء على استاد آل نهيان.

مباراة النهائى تقرر لها يوم الخميس 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.