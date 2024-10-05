القبض على شخص في الأقصر متهم بمزاولة السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الأقصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل.

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.