نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. ننشر جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا بالفيديوجراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 26 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2024.





وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان زيارة وفد سعودي للصندوق للاطلاع على تجربته في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ونقل هذه التجربة لإنشاء مركز علاجي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.





كما تضمن التقرير العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حيث تم تنفيذ 272 نشاط متنوع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة "خدعوك فقالوا" في 14 ميدان بالمحافظات أيضا تنفيذ 56 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتنفيذ 47 نشاط بمراكز الشباب والأندية، بالإضافة إلى تنفيذ 45 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات "



كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان اعتبارا من يوم 7 أكتوبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان، تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.



كما تم بدء أنشطة "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية، كذلك إستمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2295 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 8104 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، كما يتم الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.





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https://fb.watch/v0JP-PoOJA/?mibextid=cr9u03