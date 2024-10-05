نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير في ذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانًا لإستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد. وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.