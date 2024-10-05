نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيم جمال عبد الناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والـخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءًا لشهداء مصر الأبرار.

ثم قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمـد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عددًا من أفراد أسرته، كما صافح عددًا من قدامى قادة حرب أكتوبر وعددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من كبار رجال الدولة.



ثم توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.