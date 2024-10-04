فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية 7 أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية يوم الإثنين (7 أكتوبر الجاري) على أن تُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس، وأربع سنوات للأعضاء.

وصرح جمال عبد الرحيم سكرتير عــام النقابة أن اللجنـــة المشــرفة على الانتخابات تتلقي طلبات الترشح اعتبارًا مــن الإثنين 7/10/2024م يوميًا (عدا الجمعة) من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، وتنتــهى فى الثــانية عشـرة ظهــر السبت 12/ 10/ 2024م، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وأضاف أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميـــــًا ولمدة خمســــة أيام اعتبارًا من الأحد 13/ 10/ 2024م من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17/10/2024م، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأشار السكرتير العام إلى أنه طبقا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م يُشترط فى من يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده (10) سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، و(3) سنوات على الأقل (للأعضاء)، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء 30/ 10/ 2024م بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحــاصلين على الأصوات المتســاوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخـــابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.