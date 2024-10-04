نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال في تهنئته: “تلك الذكرى المحفورة في قلوب المصريين والعرب، التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، تاريخًا مجيدًا، وأن جيل اكتوبر سيظل ملهمًا للأجيال القادمة، نتعلّم منه أسمى معاني التضحية والفداء، من أجل الحفاظ على الوطن وصون كرامته، والإصرار على النصر في كافة المجالات، والتغلّب على أصعب التحديات”.

كما تقدّم حسين زين بالتهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ الفريق أول عبدالمجيد صقر، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري، مؤكدًا أنه الحصن والسند القوي للوطن، ودرعه الذي يحافظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

وأكد حسين زين أنه على ثقة تامة في رؤى وسياسات القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعامل بتوازن وحكمة مع التحديات والمخاطر الجِسام، التي تحيط بمنطقتنا العربية، وجهود سيادته الكبيرة في إقرار السلام والاستقرار، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في بناء الجمهورية الجديدة، والعمل على تحقيق المزيد منها فى شتّى المجالات بمختلف ربوع الوطن؛ لتلبية طموحات وآمال شعب مصر العظيم.