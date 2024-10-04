نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن جهودها في شمال وجنوب سيناء ومدن القناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا أكدت خلاله أن الدولة اهتمت اهتماما بالغا بتنمية وتطوير التعليم في سيناء ومدن القناة خلال السنوات الأخيرة، تزامنا مع احتفال الدولة المصرية بنصر 6 أكتوبر العظيم 1973.

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المدارس والفصول والطلاب في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناة كالتالي:

محافظة الاسماعيلية

في عام 2020/2021 بلغ عدد المدارس 987 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 8361، وعدد الطلاب بلغ 361751، وفي عام 2021/2022 بلغ عدد المدارس 1003 مدرسة، والفصول بلغ 8748 فصل، وعدد الطلاب بلغ 376929 طالبا، وفي عام 2022/2023 بلغ عدد المدارس 1042 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 8929 فصل، وعدد الطلاب بلغ 384882طالبا، وفي عام 2023/2024، بلغ عدد المدارس 1051 مدرسة،وعدد الفصول بلغ 8965 فصل، وعدد الطلاب بلغ 385465 طالبا.

محافظة السويس

في عام 2020/2021 بلغ عدد المدارس 456 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 4562، وعدد الطلاب بلغ 190730، وفي عام 2021/2022 بلغ عدد المدارس 471 مدرسة، والفصول بلغ 4715 فصل، وعدد الطلاب بلغ 194625 طالبا، وفي عام 2022/2023 بلغ عدد المدارس 474 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 4791 فصل، وعدد الطلاب بلغ 197335، وفي عام 2023/2024، بلغ عدد المدارس 486 مدرسة،وعدد الفصول بلغ 4746 فصل، وعدد الطلاب بلغ 199271 طالبا.

محافظة بورسعيد

في عام 2020/2021 بلغ عدد المدارس 501 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 4709، وعدد الطلاب بلغ 179737، وفي عام 2021/2022 بلغ عدد المدارس 517 مدرسة، والفصول بلغ 4789 فصل، وعدد الطلاب بلغ 182332 طالبا، وفي عام 2022/2023 بلغ عدد المدارس 531 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 4852 فصل، وعدد الطلاب بلغ 184211، وفي عام 2023/2024، بلغ عدد المدارس 537 مدرسة،وعدد الفصول بلغ 4751 فصل، وعدد الطلاب بلغ 182795 طالبا.

محافظة جنوب سيناء

في عام 2020/2021 بلغ عدد المدارس 348 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 686، وعدد الطلاب بلغ 42462، وفي عام 2021/2022 بلغ عدد المدارس 350 مدرسة، والفصول بلغ 1761 فصل، وعدد الطلاب بلغ 44787 طالبا، وفي عام 2022/2023 بلغ عدد المدارس 369 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 1867 فصل، وعدد الطلاب بلغ 46369، وفي عام 2023/2024، بلغ عدد المدارس 378 مدرسة،وعدد الفصول بلغ 1892 فصل، وعدد الطلاب بلغ 46944 طالبا.

محافظة شمال سيناء

في عام 2020/2021 بلغ عدد المدارس 623 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 3668، وعدد الطلاب بلغ 117235، وفي عام 2021/2022 بلغ عدد المدارس 629 مدرسة، والفصول بلغ 3782 فصل، وعدد الطلاب بلغ 121075 طالبا، وفي عام 2022/2023 بلغ عدد المدارس 625 مدرسة، وعدد الفصول بلغ 3805 فصل، وعدد الطلاب بلغ 121735، وفي عام 2023/2024، بلغ عدد المدارس 642 مدرسة،وعدد الفصول بلغ 3759 فصل، وعدد الطلاب بلغ 123319 طالبا.