ضبط عاطل بالبحيرة لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.