نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الإعلام بجامعة عين شمس تحتفل ببدء عام دراسي جديد وتستقبل طلابها الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود كلية الإعلام بجامعة عين شمس لتعزيز التواصل الفعّال مع الطلاب الجدد، نظمت الكلية حفل استقبال مميز للترحيب بهم في العام الجامعي 2024-2025. أقيم الحفل تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ولفيف من الطلاب الجدد.

افتتح الحفل أ.د. هبة شاهين، عميدة الكلية، التي أعربت في كلمتها عن سعادتها ببدء عام دراسي جديد، مشيرة إلى أهمية التفاعل بين الطلاب والإدارة الأكاديمية. وأكدت على أن كلية الإعلام، التي نشأت كامتداد لقسم علوم الاتصال بكلية الآداب، تجمع بين الحداثة والعراقة، حيث تتمتع بسمعة مرموقة وتوفر بيئة تعليمية متكاملة.

تحدثت أ.د. هبة شاهين عن الدور الذي تلعبه الكلية في تأهيل الطلاب لسوق العمل، مشددة على التزامها بتخريج طلاب ذوي كفاءة عالية وخبرة عملية. وأوضحت أن الكلية تواصل جهودها لتحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية، وأنها تسعى إلى إعداد جيل من الإعلاميين القادرين على مواجهة تحديات العصر الحديث وتقديم محتوى إعلامي هادف.

من جانبها، أكدت أ.د. سلوى سليمان، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، على أهمية توفير بيئة تعليمية متميزة، حيث تضع الكلية في مقدمة أولوياتها تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. كما شددت على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل الكلية، سواء من خلال المحاضرات أو الورش العملية، أو المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

تضمن الحفل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في تعريف الطلاب بأقسام الكلية وبرامجها الدراسية المتاحة. كما تم عرض فيديوهات لنماذج من إنتاج الطلاب في السنوات السابقة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية حول التخصصات الأكاديمية وأهمية الأنشطة الطلابية.

اختتم الحفل بتكريم أ.د. هبة شاهين وأ.د. سلوى سليمان لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تنظيم الفعالية، وللطلاب الذين شاركوا في تقديم الحفل، تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم الكلية والارتقاء بمستوى التعليم فيها.

تعتبر هذه الفعاليات خطوة مهمة في تعزيز الروابط بين الطلاب الجدد وإدارة الكلية، حيث تساهم في تحفيزهم على التفوق الأكاديمي وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.