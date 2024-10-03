نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور محمد العدوي يحصل على دكتوراه العلوم في الفيزياء من جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة عين شمس عن تحقيق إنجاز علمي بارز للأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي العدوي، أستاذ الفيزياء النظرية بكلية التربية، بحصوله على درجة دكتوراه العلوم (D.Sc) من جامعة القاهرة. جاء هذا الإنجاز في 25 سبتمبر 2024، ليضيف رصيدًا متميزًا لمسيرة الأكاديمية والبحث العلمي في مصر.

يُعرف الأستاذ الدكتور العدوي بمسيرته العلمية الزاخرة، حيث حصل على درجة الدكتوراه الأولى عام 1973 من معهد الطاقة بموسكو، وذلك ضمن بعثة دراسية متميزة. منذ ذلك الحين، ساهم بإسهامات علمية كبيرة في مجال الفيزياء النظرية، من خلال أبحاثه التي نُشرت في مجلات دولية مرموقة، مما جعله واحدًا من أبرز العلماء في مجاله.

وعلى مدار السنوات، حصل الدكتور العدوي على العديد من الجوائز التقديرية تقديرًا لجهوده العلمية. من بين هذه الجوائز، جائزة جامعة عين شمس التقديرية التي مُنحت له في عام 2019، تكريمًا لإنجازاته المتميزة في مجال الفيزياء النظرية. كما شغل العديد من المناصب القيادية، منها رئاسة قسم الفيزياء عام 1993 ووكالة كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 1997.

تعتبر مدرسة الدكتور العدوي العلمية مرجعًا هامًا للباحثين في مجال الفيزياء النظرية، حيث يواصل نشر أبحاث علمية مؤثرة تسهم في تطوير المعرفة العلمية. إن إسهاماته تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها علماء الجامعة لتعزيز البحث العلمي وتطوير المجتمع.

بهذه المناسبة، هنأ الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور العدوي على هذا الإنجاز البارز، مؤكدين أن هذه الإنجازات تعكس التزام الجامعة بدعم التميز الأكاديمي والبحثي، كما تساهم في تعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي.

تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الجامعة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في جميع المجالات. إن جهود الأستاذ الدكتور العدوي وزملائه من العلماء تسهم بلا شك في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للعلم المصري في مختلف المجالات.