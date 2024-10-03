نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس نقابة الأطباء المصرية، فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد، والذي يُعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. يعكس هذا الحدث الأكاديمي البارز التزام جامعة عين شمس بتعزيز التعليم الطبي وتطوير الرعاية الصحية في مصر.

تجمع المؤتمر، الذي يُعقد على مدار يومي 2 و3 أكتوبر، عددًا كبيرًا من الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم، حيث يشارك فيه 20 خبيرًا دوليًا لتغطية جميع التخصصات الفرعية ذات الصلة بأمراض النساء والتوليد. ويشمل المؤتمر تقديم 64 ساعة معتمدة، مما يجعله واحدًا من أكثر الفعاليات المعتمدة في هذا المجال. كما يتضمن المؤتمر 14 ورشة عمل عالمية المستوى تم تنظيمها قبل الحدث، بإشراف أعضاء معتمدين من المجتمع الدولي.

في كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين على أهمية استمرار المؤتمر في نسخته السابعة والعشرين، حيث يعد تجسيدًا لالتزام الجامعة الراسخ بتطوير التعليم الطبي وتعزيز التعاون العلمي بين الأطباء والخبراء. وأشار إلى أن جامعة عين شمس تسعى بشكل مستمر لتطبيق توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تحسين القطاع الطبي من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن المؤتمر ليس مجرد ملتقى أكاديمي، بل هو أيضًا منصة لتوثيق أواصر التعاون بين الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم، مما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الرعاية الصحية في هذا المجال الحيوي. وأكد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه صحة المرأة.

من جهته، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي عن تقديره للمؤتمر ونجاحه في تقديم أكبر عدد من الساعات المعتمدة مقارنة بالفعاليات الأخرى، مشيدًا بدور كلية الطب بجامعة عين شمس في تقديم التعليم الطبي المتميز. وأكد التزام النقابة بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر، مما يعكس الدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة لأبنائها.

كما أكد الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، أهمية مثل هذه المؤتمرات في دعم شباب الأطباء وتقديم فرص للتعلم والتطور المهني.

اختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم خمسة من "السفراء الدوليين" المتميزين في مجال النساء والتوليد، الذين سيساهمون في تعزيز مكانة القسم ودعم المؤتمر على الساحة العالمية. إن المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس يمثل بالفعل علامة بارزة في جهود تحسين صحة المرأة وتعزيز التعليم الطبي في مصر والشرق الأوسط.