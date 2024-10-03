نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تحتفل بالعام الجديد بماراثون رياضي حاشد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالات جامعة عين شمس ببدء العام الجامعي الجديد، نظمت إدارة النشاط الرياضي بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة "طلاب من أجل مصر" فعاليات اليوم الرياضي الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب. ترأس الحدث الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية الرياضة في حياة الطلاب والمجتمع.

افتتح رئيس الجامعة فعاليات اليوم الرياضي بكلمة تناولت دور الرياضة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أنها تمثل أسلوب حياة يعزز من قيم التعاون والروح الجماعية بين الطلاب. وأوضح أن تنظيم الماراثون يعد فرصة فريدة للطلاب لإظهار قدراتهم والمنافسة بروح رياضية، مما يسهم في تعزيز ثقافة الرياضة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف الدكتور ضياء زين العابدين أن مثل هذه الفعاليات تساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وتساعد في بناء شخصية الطلاب من خلال تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النشاط الرياضي واتحاد الطلاب في تنظيم هذا الحدث، مشيدًا بتعاون الجميع لإنجاحه.

تضمن اليوم الرياضي مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية والإلكترونية والترفيهية، مثل "Tag archery"، و"كورف بول"، و"airbadminton"، بالإضافة إلى "تجديف الصالات الأرجوميتر". وقد حظيت هذه الأنشطة بتفاعل كبير من الطلاب الذين عبروا عن حماسهم ومشاركتهم الفعالة، مما ساهم في خلق جو من المنافسة والمرح.

وفي ختام اليوم، وجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحدث، مُشيرًا إلى أن تلك الفعاليات ليست مجرد أنشطة رياضية، بل هي تجارب تعزز من العلاقات الاجتماعية وتساهم في بناء مجتمع جامعي متماسك. كما دعا جميع الطلاب والعاملين بالجامعة إلى الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية.

تأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات، وهو ما يعكس التزام جامعة عين شمس بتقديم تجربة تعليمية متميزة.