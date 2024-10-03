نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات معسكر طلابي شامل بكلية علوم الرياضة بجامعة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان معسكرًا طلابيًا شاملًا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

شهد المعسكر الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور عادل مكي، عميد الكلية، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة وممثلي المجتمع المدني. وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني وسط حضور كثيف من طلاب الكلية.

قال الدكتور لؤي سعد الدين، إن هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية والطلابية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري". ويهدف المعسكر إلى تطوير قدرات نخبة من طلابنا لبناء شخصية الطالب المصري، من خلال تزويدهم بمهارات حياتية، رياضية، فنية، ثقافية، اجتماعية، واقتصادية. وذلك لتحقيق أهداف مبادرة "بداية جديدة".

أضاف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، مما أدى إلى انطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية في الجامعات. وتعتبر جامعة أسوان واحدة من الجامعات الحيوية بفضل موقعها الجغرافي وتنوع كلياتها، مما يسهم في تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

وأوضح الدكتور عادل مكي أن الكلية تعمل على ترجمة خطة الأنشطة الطلابية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى جهود الكلية السابقة في تنفيذ مبادرة "الرياضة أمن قومي"، وتطلعها المستقبلي لجعل الرياضة أسلوب حياة.

يذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية وتعزيز دور الشباب في المجتمع المصري.