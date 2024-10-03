نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحوث الإلكترونيات تطلق مبادرة وطنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن معهد بحوث الإلكترونيات عن إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات في مصر، وذلك ضمن توجيهات د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم رؤية مصر 2030.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الصناعات التكنولوجية المحلية وتطوير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة.

وقد صرحت د. شيرين محرم، رئيس المعهد، أن المبادرة تشكل خطوة إستراتيجية لتأهيل جيل من الخبراء والشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بما يسهم في تحقيق أهداف علمية، اقتصادية، واجتماعية. تسعى المبادرة إلى تصميم وتصنيع نماذج أولية في مجال الإلكترونيات، وتقديم فرص عمل للشباب من خلال مراكز ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية الموجودة بمدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد. كما تهدف المبادرة إلى دعم الباحثين الشباب الذين يمتلكون أفكارًا مبتكرة وتحويل تلك الأفكار إلى منتجات قابلة للتصنيع، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإنشاء شركات ناشئة في هذا المجال.

وتتضمن المبادرة خمسة محاور رئيسية، تشمل نشر الوعي بأهمية تكنولوجيا الإلكترونيات بين طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وتعزيز ثقافة الابتكار التكنولوجي. كما تركز على تسخير البحث العلمي لحل التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي، والمساهمة في تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قيمتها المضافة.

وفي إطار المبادرة، تم تنظيم ورشة عمل لاستعراض أهداف ومحاور المشروع، حيث تم تقديم عروض بحثية حول المنتجات التي طورها المعهد في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة. كما تم توقيع ستة عقود لمشروعات بحثية ضمن النداء الرابع للمشاريع ذات المسار السريع، والتي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات قابلة للتصنيع محليًا.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الورشة إعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لعام 2024، التي تمنح لأفضل مخرجات بحثية، إلى جانب تكريم الفائزين بجوائز التميز الإداري. كما أعلنت د. شيرين عن مشاركة المبادرة في المنتدى الأفروآسيوي الذي عقد في المملكة العربية السعودية، حيث تم بحث سبل التعاون مع الدول المشاركة لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرة على المستوى الإقليمي.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب وتأهيل الشباب وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.