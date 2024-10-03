أكاديمية التايكوندو بجامعة حلوان تستعد لبطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - حققت أكاديمية التايكوندو بنادي جامعة حلوان إنجازات ملحوظة في تدريباتها الأخيرة، تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين المتخصصين في مصر. وقد شهدت التدريبات الأخيرة التي أجرتها الأكاديمية، حماسًا كبيرًا من اللاعبين والمدربين على حد سواء، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير المواهب الرياضية داخل الجامعة.

تأتي هذه التدريبات ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى إعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مما يعزز من دور الأكاديمية في صناعة جيل من الأبطال الرياضيين.

تقام هذه التدريبات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، الذي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة ودعم الأنشطة الشبابية.

وقد أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، على أهمية الدور الذي تلعبه الأكاديمية في صقل مهارات اللاعبين وتطوير أدائهم الفني والبدني. وأوضح أن الأكاديمية تقدم برامج تدريبية متكاملة تركز على تنمية القدرات الرياضية للاعبين وتجهيزهم للمشاركة في مختلف المسابقات الرياضية.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الأكاديمية عن مفاجأة سارة لعشاق الرياضة، حيث من المقرر أن يشارك فريق التايكوندو بنادي جامعة حلوان لأول مرة في بطولة الجمهورية للتايكوندو.

البطولة ستقام في الصالة المغطاة بجامعة حلوان يومي 10 و11 أكتوبر 2024، وستشهد مشاركة واسعة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية. تشمل هذه الفئات فئة الناشئين (المولودين بين 2012 و2014)، وفئة الكاديت (المولودين بين 2010 و2012)، وفئة الجونيور (المولودين بين 2007 و2009)، بالإضافة إلى فئة السينير التي تضم اللاعبين تحت 30 عامًا، وفئة الماستر التي تشمل اللاعبين تحت 50 عامًا.

كما تسعى الأكاديمية إلى تحقيق توازن بين الرياضة والتعليم، حيث تقدم دعمًا شاملًا للطلاب المشاركين، بهدف تعزيز أدائهم الأكاديمي إلى جانب تقدمهم الرياضي. وأوضحت الأكاديمية أن التدريبات تقام يومي الجمعة والثلاثاء من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً، مع توفير برامج تدريبية تلائم جميع المستويات.

أما بالنسبة للاشتراكات، فهي متاحة لأبناء الأعضاء بقيمة 300 جنيه، ولغير الأعضاء بـ 350 جنيه، وأشارت الأكاديمية إلى أن الحجز والاستفسار متاح من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01116986003 و01008590884.

تواصل أكاديمية التايكوندو بنادي جامعة حلوان تقديم أفضل التدريبات الرياضية، وتعمل على تطوير قدرات اللاعبين لضمان تمثيل مشرف في البطولات القادمة، حيث تعزز من دورها كمؤسسة رياضية رائدة في مصر.