صورة الشيخ محمد بن زايد مؤسس دولة الامارات تظهر فى سماء الأكاديمية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - ظهرت صورة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووالده الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات بالتقنيات الحديثة في سماء الأكاديمية العسكرية الجديدة بالعاصمة الإدارية، كما ظهرت صورة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

