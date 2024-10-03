نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان "الوطنية للصحافة" تواصل اختبارات المؤقتين للأسبوع الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجان اختيار المتقدمين للتعيين فى الصحف القومية “صحفيين وإداريين وعمال”، أعمالها الأسبوع المقبل، حسب المواعيد المقررة والتي سبق الإعلام بها من خلال المؤسسات الصحفية القومية.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة على قواعدها ومعاييرها المستقرّة، التب تجري على أساسها الاختبارات التي تتم في أجواء من النزاهة والحيادية، والحرص الكامل على حقوق الزملاء، وفق معايير ضابطة عامة ومجردة.

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة ولجانها على حقوق المتقدمين، وتهيئة الظروف لتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء دورها الوطني والتثقيفي والتنويري، وتجديد دمائها، والحفاظ عليها ودعمها وفق توجيهات القيادة السياسية.