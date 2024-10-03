نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

وأشار “الشوربجي” في برقيته إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم رمزًا للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني، بأياد أبطال أوفياء وجنود بواسل، اعلوا قيم الفداء والتضحية حفاظًا على الأرض والعرض والشرف.

كما وجه الشوربجي التهنئة للسيد الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكدًا أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني.