نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مهم من مديرية تعليم الجيزة بشأن إجازة يوم السبت للمعلمين "مستند" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أمر أداري بمنح العاملين يوم بديل عن يوم السبت، والتعميم على مدارس الادارات.

وجاء تعليمات مديرية الجيزة، أنه حرصا على راحة المعلمين والعاملين بمدارس محافظة الجيزة فى حال تطبيق مقترحات تخفيض الكثافة بمدارس الادارات التعليمية والتي تستلزم العمل يوم السبت، يتم منح العاملين يوم بديل عن يوم السبت، والتعميم على مدارس الادارات.

وكانت قد كشفت خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد مراجعة العديد من الخبراء، تقرر مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة، منها حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات في إقامة فصول.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 سوف يشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتي ستصبح هي الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة حسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا، زيادة عدد أيام الدراسة يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، مشددة على أن قرار إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد سيتم تطبيقه فقط في المدارس التي تدفعها ظروفها لذلك كآلية أو حل لمواجهة ارتفاع كثافات الفصول بها، وذلك وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.