أعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي

أحمد جودة - القاهرة - موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي في 28 أكتوبر 2024، وفقًا لسياسة الحكومة التي تنص على تغيير التوقيت بين فصلي الصيف والشتاء، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر. يأتي اتباع مصر لهذا النظام كجزء من جهودها لتقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

التوقيت الشتوي

موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بداية نوفمبر 2024.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تستعد مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن موعد بدء العمل بهذا النظام. سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12، وسيبدأ التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

موعد بداية فصل الصيف 2025

يبدأ فصل الصيف في 20 يونيو 2025، ومن المتوقع إعادة تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى بهدف الحفاظ على استهلاك الطاقة، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعت لاعتماد هذا النظام.

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علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء

يرتبط التوقيت الشتوي بفصل الشتاء، حيث يُعمل بالتوقيت الصيفي عادةً خلال أشهر الصيف لتحقيق كفاءة في استهلاك الكهرباء. يبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، ثم يحل فصل الربيع في 21 مارس.