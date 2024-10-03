رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:30 صباحاً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل؛ بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن، مؤكدا أن جيل أكتوبر العظيم حقق نصرا يعد أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، بما قدموه من تضحيات وبطولات، وأثبتوا للعالم أجمع أنه لا تهاون مع مُعتدٍ ولا تفريط في حبة رمل من أرضه المقدسة.

وبهذه المناسبة العظيمة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي المولى عز وجل أن يحفظ رجال قواتنا المسلحة دومًا درعاً واقية للوطن ضد أي محاولات للنيْل منه أو العبث بأمنه وسلامته، وأن يظل حافظاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.