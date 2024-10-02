عاجل- البحوث الفلكية: هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - البحوث الفلكية: هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

البحوث الفلكية: هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة.. سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء هزة أرضية على بعد 10 كيلومتر جنوب شرق القاهرة. وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالي:

- تاريخ الحدوث: 02/10/2024

- وقت الحدوث: 07:51:03 مساءً بالتوقيت المحلي

- القوة: 1.96 درجة على مقياس ريختر

- خط العرض: 29.96 شمالًا

- خط الطول: 31.29 شرقًا

- العمق: 0.00 كم

تأثيرات الهزة الأرضية



وردت تقارير للمعهد تفيد بشعور السكان بالهزة الأرضية، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

الشبكة القومية لرصد الزلازل



تعمل الشبكة القومية لرصد الزلازل من خلال أكثر من 70 محطة تم اختيار مواقعها بدقة بناءً على التاريخ الزلزالي لمصر. أصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده، حتى لو كانت قوته أقل من الصفر.

تاريخ الشبكة القومية لرصد الزلازل



تعد الشبكة القومية لرصد الزلازل من أحدث الشبكات في العالم. ومصر من أوائل الدول في هذا المجال على مستوى العالم وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الرصد الزلزالي في مصر لأكثر من 150 سنة. بالرغم من أن الرصد الفعلي للزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين، إلا أن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل في كتب التاريخ يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، مما يعطي مصر ثقلًا وقوة في رصد والتعامل مع هذه الظواهر الطبيعية.

موقع مصر بين المناطق الزلزالية



مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن قرب مصر من بعض المناطق النشطة زلزاليًا مثل خليج العقبة، خليج السويس، والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى. ومرونة المجتمع المصري حاليًا في تلقي الصدمات هي العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة عن الزلازل.

وتستمر الشبكة القومية لرصد الزلازل في لعب دورها الحيوي في رصد وتحليل النشاط الزلزالي في مصر، مما يساعد في تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.