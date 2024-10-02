نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • الدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بورسعيد. • الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف. • الدكتورة إيناس أحمد علي الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ.