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عاشور يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

• الدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

• الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

• الدكتورة إيناس أحمد علي الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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