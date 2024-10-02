نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملحمة وتكاتف من طراز فريد.. أهالي قرية الرقة بالعياط يتبرعون بمستلزمات عينية لـ3 أسر بعد نشوب حريق بمنازلهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكاتف وترابط بين الأهالي من طراز فريد، ومشهد خالد قلما نراه من تنازل المواطنون والأهالي والتبرع بمستلزمات منازلهم، فذلك رجل يتبرع بالبطاطين، وتلك فتاة تتبرع ببعض ملابسها، وتلك الأسرة قررت أن تتنازل عن إحدى أدواتها الكهربائية.

هذا هو حال أهالي قرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط في محافظة الجيزة، اللذين تبرعوا بما يملكون من سلع غذائية وعينية من أجل مساعدة 3 آسر من أهالي عزبة أبو شيحة التابعة لقريتهم، بعد أن نسب حريق إلتهم 3 منازل دون وقوع إصابات بشرية.

ليجسد الأهالي ملحمة بطولية، وتعاون صادق ومثمر، وإصرار وعزيمة لا تقهر، شعار رفعه أهالي قرية الرقة من أجل الوقوف مع أشقائهم في محنتهم وإنتشالهم من مصيبتهم التي ألمت بهم

كان قد نشب حريق هائل، في 3 منازل بعزبة شيحة التابعة لقرية الرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة، دون إصابات بشرية بسبب ماس كهربائي.

حيث نتج عن الحريق، التهام الأثاث المنزلي وكافة الأدوات داخلهم، دون وجود لأي إصابات بشرية من الأهالي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق ضخم داخل بعض منازل عزبة أبو شيحة التابعة لقرية الرقة بمركز العياط، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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