نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم يلتهم 3 منازل دون إصابات بشرية بمركز العياط في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشب حريق هائل، في 3 منازل بعزبة شيحة التابعة لقرية الرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة، دون إصابات بشرية.

حيث نتج عن الحريق، إلتهام الأثاث المنزلي وكافة الأدوات داخلهم، دون وجود لأي إصابات بشرية من الأهالي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق ضخم داخل بعض منازل عزبة أبو شيحة التابعة لقرية الرقة بمركز العياط، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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