نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: استمرار أعمال تطوير طريق طراد النيل بمركز أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع استكمال رصف الطبقة الرابطة بطريق طراد النيل نطاق مركز أوسيم.

وذلك بطول ٤ كم عرض ١٥ م لكل اتجاه ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة نجوى السعيد.

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل بالجلاتمة وشارع المحطة بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وذلك في إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة، لرفع كفاءة الطرق الحيوية الرابطة بين القرى بالمراكز ويأتي الطريق بتنفيذ وإشراف مديرية الطرق بالمحافظة.

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