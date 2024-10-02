تعرف على موعد مباراة الأهلى وبرشلونة فى المنافسة على برونزية مونديال اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 07:29 مساءً - ينافس فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام برشلونة مساء غد الخميس.

موعد مباراة الأهلى وبرشلونة

تقام مباراة الأهلى وبرشلونة فى تمام الخامسة مساء غد الخميس، حيث تنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وتعد هذه المواجهة الثانية للأهلى أمام برشلونة فى هذه النسخة، حيث تلقى الفريق الأحمر الخسارة فى ثان مواجهاته بالدور الأول من الفريق الإسبانى بنتيجة 31-23.خسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى 28-24، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليضرب فريق ألمانيا موعدا مع نظيره فيزبريم المحترف ضمن صفوف يحيى الدرع نجم الزمالك السابق فى النهائى لتحديد صاحب اللقب فى الثامنة مساء الغد.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الإثنين، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية وساحة العب، ثم تناول الغذاء والتقاط صورة تذكارية للوفود.

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.