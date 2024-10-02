نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة بمركز النيل للإعلام حول المبادرات الرئاسية ودعم التنمية البشرية وبناء الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم الحديث عن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان» بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

القيادة السياسية

وانعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وأكدت مديرة الوعى الأثرى بالفيوم نرمين عاطف على أن الوعى الأثرى يستهدف التعاون من أجل بناء مجتمع متقدم

وأشارت إلى أن إدارة الوعى الأثرى تقوم بدور فاعل فى مبادرة بداية من خلال التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة بأن الآثار هى مجرد أحجار وإنما هي تاريخ وتراث وحضارة وثقافة شعب

وأضافت أن الوعى الأثري أطلقت مبادرتي "كنوز آثار الفيوم" ومبادرة “كنز بلادي” بالتعاون مع التربية والتعليم وجامعة الفيوم للحفاظ على الآثار والتراث والهوية وتنمية الوعى الأثرى

كما تناولت الإدارة أيضًا التوعية بخطورة التنقيب عن الآثار والتى تؤدى إلى الموت فى أحيان كثيرة وايضا قد تؤدى إلى إهمال التعامل مع الأثر وتشويهه أو كسره أو خروجه خارج البلاد ويصعب استرجاعه فى حين أنه يمثل أثر حضارى وثقافى مهم.

وفى نهاية اللقاء أكد جميع المشاركون على ضرورة الوعى وأهمية الاستفادة من المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطن