نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة توافق على 6 قرارات مهمة تضع مصر في المقدمة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.

أبرز قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي اليوم

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن القرارات الذي وافق عليها رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وجاءت كما يلي: